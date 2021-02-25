Об этом в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Вакцина уже доставлена ​​на все региональные склады”, – заявил Ляшко.

Также он напомнил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок. В частности, в Черкасской области вакцину получили 80 человек, в Черниговской – 10, в Киевской – 19, в Житомирской – 40, а в Винницкой – 10.

Сегодня, 25 февраля, вакцинация стартует в Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Харьковской областях и городе Киеве.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.