В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину получили все региональные склады. Сегодня вакцинация от коронавируса начнется во всех областях.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Вакцина уже доставлена ​​на все региональные склады”, – заявил Ляшко.

Также он напомнил, что в первый день вакцинации, 24 февраля, было проведено 159 прививок. В частности, в Черкасской области вакцину получили 80 человек, в Черниговской – 10, в Киевской – 19, в Житомирской – 40, а в Винницкой – 10.