Союз журналистов Украины обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой внести незаконного преследуемого российскими силовиками Николая Семену в списки на обмен.

Об этом сообщил в Facebook глава организации Сергей Томиленко.

“Национальный союз журналистов Украины обращается к правительству Украины и лично президента Украины Владимира Зеленского с призывом включить украинского журналиста, крымчанина Николая Семену в список лиц, содержащихся на оккупированных территориях (так называемый обмен “всех на всех”), и способствовать его возвращению на материковую часть Украины в ближайшее время”, — говорится в заявлении.

Кроме того, НСЖУ призывает представителей власти и лично Главу государства “использовать все рычаги влияния” для освобождения других незаконно удерживаемых лиц. Речь идео о Наримане Мемедеминове, Сервере Мустафаеве, Ремзи Бекирове, Османе Арифмеметове и Рустеме Шейхалиеве. Организация считает их гражданскими журналистами, пострадавшими за свою профессиональную деятельность, и просит дополнить список на обмен их именами.

Напомним, в 2017 году подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил крымского журналиста Николая Семену к двум с половиной годам тюрьмы условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Николай Семена, журналист “Радио Свобода” и “Крым.Реалии”, обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как “оправдание терроризма”.

Министерство иностранных дел Украины выражало решительный протест в связи с вынесением приговора крымскому журналисту Николаю Семене.