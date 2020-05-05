Об этом сообщается на сайте НАПК.

Горбаль подавал декларацию на эту же должность 27 апреля, однако тогда Кабмин назначил главой службы экс-заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса. В отказе в участии в конкурсе Горбалю, по его словам, указали на недостаточный опыт.

Горбаль трижды избирался нардепом в 2002-2006 годах (самовыдвиженец, впоследствии стал членом фракции Партии Регионов), 2006 и 2007 (по списку от Партии Регионов).

В 2004 году руководил Киевским предвыборным штабом кандидата на пост президента Виктора Януковича, в 2009-2010 гг. – председатель избирательной кампании кандидата на пост президента Виктора Януковича в Киеве.

С 2003 года по 2005-й, и с 2007-го – член Наблюдательного совета Нацбанка.

Апрель 2010 – декабрь 2010 года председатель Львовской облгосадминистрации.

На тайном голосовании, голосами 66 депутатов Львовской ОГА, Горбалю было выражено недоверие, впоследствии Янукович уволил его с должности.

Напомним, ранее в Сеть выложили совместную фотографию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого могут назначить вице-премьером по вопросам реформ, и председателя Офиса Президента Андрея Ермака.

Снимок был сделан в 2014 гооду во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.