Covid-19 Украина

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Солнце менее активно, чем похожие звезды, – ученые

Астрономы из Института Макса Планка обнаружили, что в последние годы Солнце проявляет меньше активности по сравнению с другими похожими звездами.

Пятница, 8 мая 2020, 02:29

О результатах исследователи рассказали в журнале Science.

Исследователи сравнили Солнце с 369 другими похожими звездами. Большинство из них показали гораздо более сильные изменения.

Оказалось, что в последние четыре года светимость других звезд серьезно менялась, а Солнце оставалось достаточно постоянным. Разница между звездой и ее собратьями по светимости достигла пяти раз.

По мнению ученых, причиной может быть то, что Солнце находится в середине жизненного пути. Согласно современным представлениям, звезда должна просуществовать в нынешнем виде около 9 миллиардов лет, а Солнечная система сформировалась 4,5 миллиарда лет назад.

Солнце

Эти результаты допускают две интерпретации. Возможно, существует какое-то фундаментальное различие между звездами с известным и неизвестным периодом вращения. Также возможно, что звезды с известными и подобными Солнцу периодами вращения показывают нам диапазон колебаний активности, на которые способно наше Солнце. Это означает, что наша звезда была необычайно слаба в течение последних 9000 лет, а на очень больших временных масштабах также возможны интервалы с гораздо большими колебаниями.

На данный момент нет никаких признаков того, что Солнце может войти в гиперактивный период. В течение последнего десятилетия Солнце проявляло себя довольно слабо, даже по своим низким стандартам.

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Теги: , Солнце

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