Об этом сообщается в блоге PlayStation.
Отмечается, что новый шлем будет подсоединяться одним проводом. Он также получит увеличенное разрешение экрана и большее поле зрения.
“Сегодня мы рады сообщить, что наша система VR следующего поколения появится на PlayStation5 и обеспечит максимальное удовольствие от развлечений с увеличенной производительностью и интерактивностью”, – говорится в блоге.
Также PSVR для PS5 получит новый контроллер с функционалом геймпада DualSense.
Пока что Sony не готова раскрыть больше подробностей, но заявила, что скоро начнет рассылать разработчикам девкиты.
В Sony добавили, что новая система VR все еще находится в стадии разработки, поэтому она не будет запущена в 2021 году.
- Ранее сообщалось, что компания Sony продала 4,5 млн экземпляров PlayStation 5 за последний квартал 2020 года.