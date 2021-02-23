Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Отмечается, что новый шлем будет подсоединяться одним проводом. Он также получит увеличенное разрешение экрана и большее поле зрения.

“Сегодня мы рады сообщить, что наша система VR следующего поколения появится на PlayStation5 и обеспечит максимальное удовольствие от развлечений с увеличенной производительностью и интерактивностью”, – говорится в блоге.

Также PSVR для PS5 получит новый контроллер с функционалом геймпада DualSense.

Пока что Sony не готова раскрыть больше подробностей, но заявила, что скоро начнет рассылать разработчикам девкиты.

В Sony добавили, что новая система VR все еще находится в стадии разработки, поэтому она не будет запущена в 2021 году.