Украинское подразделение Sony сообщило цены на свои новые игровые консоли PlayStation 5 для Украины.

Об этом сообщают #Буквы.

Продажи консоли в Украине стартуют с 19 ноября.

Цена PlayStation 5 Digital Edition на украинском рынке составит 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray ™ — 15 999 грн.

Обе модели PS5 получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для великолепной графики в качестве до 4K, а также один и тот же сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O, обеспечивающий молниеносную загрузку.

Кроме того, обе версии консоли обеспечат эффект полного погружения в игры благодаря беспроводному контроллеру DualSense и трехмерному звуку: благодаря этому пользователям будет доступен одинаково революционный геймплей, независимо от того, какую PlayStation 5 они выберут.

Подразделение Sony также объявила цены на следующие аксессуары, которые выйдут одновременно с PlayStation 5:

– Беспроводной контроллер DualSense — 2 099 грн;

– Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 2 999 грн;

HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 1 799 грн;

Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 899 грн;

– Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense —899 грн.