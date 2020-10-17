Об этом сообщает издание Engadget.

В SR Display используется технология отслеживания движения глаз пользователя, на основании которой генерируются правдоподобные изображения 3D-объектов. Для их просмотра не нужны 3D-очки или гарнитура виртуальной реальности.

Компания впервые показала новый дисплей на выставке CES 2020. Тогда он фигурировал под названием “Eye-Sensing Light Field Display”.

Устройство оснащено: 15,6-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 4K; высокоскоростным видеодатчиком, который отслеживает движение глаз и положение пользователя при перемещении вокруг дисплея; а также микрооптическими линзами. Последние накладываются на ЖК-дисплей и разделяют изображение экрана для левого и правого глаза (благодаря этому создается стереоскопическое изображение).

Для работы SR Display требуется наличие достаточно мощного компьютера. Как минимум с современным процессором Intel Core i7 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

Это объясняется тем, что системе необходимо в реальном времени создавать два отдельных изображения в разрешении 2K (в соответствии с движением глаз пользователя) для 3D-эффекта.

Дисплей может быть полезен для представителей творческих профессий (например, для предварительной оценки результатов проделанной работы в сферах компьютерной графики и виртуальной реальности).

Он поступит в продажу в ноябре по цене в 5000 долларов США.

Несмотря на то, что продажи коммерческой версии устройства еще не начались, некоторые компании уже смогли оценить новинку. В частности, в компании Volkswagen заявили, что обнаружили “значительную полезность и множество сфер применения” для SR Display (в процессе разработки идей и дизайна).

А компания Sony Pictures Entertainment использовала SR Display во время съемок фильма “Ghostbusters: Afterlife” (“Охотники за привидениями: Наследники”) – для предварительной визуализации сцен и просмотра 3D-моделей.