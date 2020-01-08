Об этом сообщает The Verge.
Презентация электрокара состоялась на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) в Лас-Вегасе.
Sony показала свое авто Vision-S только в течение нескольких минут, о его характеристиках пока почти ничего не известно.
Главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида рассказал, что модель оборудована 33 датчиками, несколькими дисплеями и системой объемного звучания.
Машина также имеет систему идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, а также реагировать на жесты.
Кроме этого, электрокар будет постоянно подключен к интернету. Как видно из фото, машина оборудована рядом дисплеев.
Фото: Sony
Над Vision-S японская корпорация работала вместе с партнерами, в частности с Bosch, Continental, Genetex, Nvidia и Magna.
В Sony не раскрывают, будет ли компания выпускать свой автомобиль серийно. Вероятно Sony не будет этого делать, а будет продавать свои автомобильные технологии другим компаниям. Сейчас японская корпорация уже поставляет ряд своих разработок производителям авто.
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