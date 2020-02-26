Трансляция презентации велась на YouTube-канале компании.

Президент Sony Mobile Communications Inc. Мицуи Кишида отметил, что главным достоинством девайса Xperia 1 II является высокая скорость связи.

Модель оснащена усовершенствованной камерой с тремя объективами и имеет 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR CinemaWide с кинематографическим соотношением сторон 21:9.

Кроме того, смартфон оснащен полноценными фронтальными стереодинамиками со звуком Dolby Atmos. Данная технология была разработана с помощью специалистов из Sony Pictures Entertainment.

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Предположительно, новая модель поступит в продажу весной 2020 года. Информации относительно цены гаджета на данный момент нет.