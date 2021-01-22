Японская транснациональная корпорация Sony уже в ближайшие дни представит новую камеру из серии Alpha.

Об этом сообщает издание TechRadar.

Так, на YouTube-канале компании появился тизер-анонс новой камеры Alpha.

Презентация запланирована на 26 января (на 10:00 по североамериканскому восточному времени, или примерно 17:00 по Киеву).

Анонс содержит единственный намек на то, что может быть представлено: фразу “То, что никогда не видели” (“the one never seen”).

Фраза размещена на несколько размытом фоне. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о том, что будет представлена спортивная или экшн-камера.

Как отмечает TechRadar со ссылкой на ресурс Sony Alpha Rumors, мероприятие может быть связано с презентацией новой флагманской камеры Sony A9 III (преемника камеры для профессиональных фотографов Sony A9 II, которая была представлена в октябре 2019 года).

По данным ресурса Sony Alpha Rumors, который ранее уже давал точные прогнозы по продукции японской компании, камера Sony A9 III получит возможность съемки в формате 8K и новый датчик разрешением 50 Мп. Ресурс прогнозирует, что новая камера будет стоить 4999 долларов.

Есть предположение, что новая камера из Alpha-серии будет носить другое название (например, Sony A9s) и, возможно, будет совмещать функции фото- и видеосъемки.

По слухам, с помощью камеры можно буде проводить съемки 8K-видео с частотой 30 к/с. Никакого перегрева в камере не будет.

По слухам, новая Sony Alpha будет иметь характеристики, аналогичные Sony A7S III, с тем же OLED-видоискателем и авто фокусом.

СПРАВКА. Sony Alpha — серия цифровых фотоаппаратов компании Sony. Серию открыл в 2006 году зеркальный фотоаппарат Sony Alpha DSLR-A100 с матрицей разрешением 10 мегапикселей. В 2010 году серию пополнили модели с неподвижным полупрозрачным зеркалом. Серия фотоаппаратов Sony была расширена в 2010 году линейкой беззеркальных камер NEX.