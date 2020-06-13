Об этом сообщает ВВС.
В ходе презентации создатели обратили внимание на игры, которые будут доступны на PlayStation 5.
Приставки поступят в продажу до конца 2020 года. Ориентировочно – во время рождественских праздников.
Игровая консоль поступит в продажу в двух версиях – с дисководом и без.
Также компания представила геймпады, отдельную станцию для их подзарядки, наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камеру для синхронизации игровых девайсов.
Приобрести все эти устройства можно будет отдельно от консоли.
При этом, в Sony не указали, будут ли доступны полные комплекты аксессуаров к PlayStation 5.
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