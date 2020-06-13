Об этом сообщает ВВС.

В ходе презентации создатели обратили внимание на игры, которые будут доступны на PlayStation 5.

Приставки поступят в продажу до конца 2020 года. Ориентировочно – во время рождественских праздников.

Игровая консоль поступит в продажу в двух версиях – с дисководом и без.

Также компания представила геймпады, отдельную станцию для их подзарядки, наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камеру для синхронизации игровых девайсов.

Приобрести все эти устройства можно будет отдельно от консоли.

При этом, в Sony не указали, будут ли доступны полные комплекты аксессуаров к PlayStation 5.