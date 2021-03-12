Об этом пишет Arstechnica.

“Нам сложно увеличить производство PS5 из-за нехватки полупроводников и других компонентов. Мы не смогли полностью удовлетворить высокий уровень спроса со стороны клиентов, [но] мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы отгрузить как можно больше устройств клиентам, которые ждут PS5”, – сказал финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Несмотря на рекордные темпы производительности, Sony заявила, что ее игровая прибыль снизилась из-за “цен на оборудование PS5, которые были установлены ниже производственных затрат”. В этом нет ничего необычного для новых консолей, которые часто запускаются с убытком, чтобы помочь расширить аудиторию программного обеспечения и сервисов.

В целом, прибыль подразделения Sony по игровым и сетевым услугам выросла почти на 50 % по сравнению с прошлым годом. В настоящее время компания прогнозирует лучшие результаты финансового года для игрового подразделения в истории компании, во многом благодаря увеличению количества подписок PlayStation Plus.

По словам представителей Sony, 87 процентов владельцев PS5 на данный момент подписаны на PlayStation Plus, что делает эти подписки ключевым фактором прибыли компании в будущем.