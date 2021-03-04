Об этом говорится в патентной документации.
“Хотелось бы, чтобы пользователь мог использовать недорогое, простое и неэлектронное устройство для выполнение функций периферийного устройства для видеоигр”, – говорится в документе.
В частности, технология преобразования предметов на геймпад может применяться к любым неэлектронным предметам, которые только найдет пользователь. Это может быть ручка, стакан, апельсин или даже банан, на примере которого компания продемонстрировала принцип работы технологии.
Система будет распознавать и отслеживать предмет в руках пользователя с помощью камер, которые “нарисуют” виртуальные кнопки для управления игровым процессом. При этом одновременно можно будет использовать и шлемы виртуальной реальности.
Пока неизвестно, когда компания планирует использовать эту технологию для своих продуктов.
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