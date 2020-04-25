Публикация в Сети сообщения о сроках запуска метро в Киеве – фейк.

Данную информацию подтвердила в комментарии #Буквам заместитель начальника КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон.

Так, сегодня в Telegram-канале “Киевский метрополитен” появилось сообщение, что восстановление работы метро в столице “может состояться только через 30 дней после окончания карантина”, но не ранее 31 мая. В сообщении также утверждается, что сначала в метро якобы смогут ездить только те жители Киева, которые имеют спецпропуск. А для всех метро якобы откроют “примерно 10 июня”.

Ряд украинских СМИ начали ссылаться на это сообщение как на источник информации.

Но, как сообщила #Буквам Наталья Макогон, у КП “Киевский метрополитен” нет официального Telegram-канала.

Официальная информация размещается только на сайте метрополитена, Facebook-странице, Twitter-аккаунте Kyiv Metro (@kyivmetroalerts; для новостей), а также Twitter-аккаунте Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert; публикуется информация об изменениях в работе метро).

Макогон уточнила, что в данный момент нет какой-либо официальной информации о сроках запуска метро в Киеве.

“Нет (не определены официальные сроки запуска метро, – ред.). Сейчас есть решение Кабмина о продлении карантинных мероприятий до 11 мая. Это единственный официальный документ”, – подчеркнула Макогон.