Об этом Назар Шимоне-Давида написал на своей страницу в Facebook
“Госпожа Ульяна (Супрун – ред.) – крутая. Если будет положительное решение (со стороны Илона Маска – ред.), мы доставим от ближайшего сервисного центра в Варшаве или Берлине”, – написал он.
Шимоне-Давида призвал журналистов и блогеров поддержать инициативу обратиться к основателю Tesla Илону Маску за аппаратами ИВЛ.
Ранее Маск пообещал доставить их в больницы, где нуждаются в оборудовании на фоне эпидемии коронавируса.
Напомним, Ульяна Супрун обратилась к Илону Маску в Twitter после того, как он пообещал помочь больницам по всему миру.
- В Украине по состоянию на утро подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
- По оценкам Всемирной организации охраны здоровья в течение ближайших нескольких дней количество заболевших COVID-19 превысит 1 млн.