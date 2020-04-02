Сооснователь клуба Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида обещает доставить в Украину аппараты ИВЛ, если Илон Маск согласиться помочь Украине оборудованием.

Об этом Назар Шимоне-Давида написал на своей страницу в Facebook

“Госпожа Ульяна (Супрун – ред.) – крутая. Если будет положительное решение (со стороны Илона Маска – ред.), мы доставим от ближайшего сервисного центра в Варшаве или Берлине”, – написал он.

Шимоне-Давида призвал журналистов и блогеров поддержать инициативу обратиться к основателю Tesla Илону Маску за аппаратами ИВЛ.

Ранее Маск пообещал доставить их в больницы, где нуждаются в оборудовании на фоне эпидемии коронавируса.

Напомним, Ульяна Супрун обратилась к Илону Маску в Twitter после того, как он пообещал помочь больницам по всему миру.