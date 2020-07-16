Организаторы традиционной Сорочинской ярмарки впервые в истории заявили об отмене мероприятия. Причиной они назвали ситуацию с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Планировалось, что Сорочинская ярмарка состоится с 18 по 23 августа. Ежегодно она проходит в селе Великие Сорочинцы (Полтавская область).

В сообщении сказано, что в стране действуют “двойные стандарты”, так как, учитывая увеличение количества заболевших коронавирусом, власти все равно ослабляют карантин, разрешив работу оптовых рынков и проведение некоторых мероприятий.

“Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов Национальной Сорочинской ярмарки продолжается, и поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем”, – пояснили организаторы.