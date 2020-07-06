Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

В прямом эфире нардеп Верещук заявила:

“Мы между собой на сегодня не можем договориться, является Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня (2014 года — ред.) поздравлял с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее”.

На эту реплику Порошенко возразил, что нардеп “врет или ее ввели в заблуждение”, так как он не поздравлял президента России в тот день.

Позднее Верещук объяснила, что информацию о том, что такой факт был, прочитала в СМИ. В частности, она упомянула новость на сайте “24 канала”, в которой сообщается, что во время телефонного разговора в июне 2012 года Порошенко поздравил Путина с Днем России. Указанное СМИ в своем материале ссылалось на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Песков.

В тот день об этом сообщали ряд украинских СМИ, многие из них ссылались на пресс-службу президента России, не приводя ссылку на пресс-релиз. В частности, таким образом был оформлена новость на сайте “УН” также упоминался нардепом.

Порошенко порекомендовал нардепу не полагаться на информацию, источником которой является Кремль.

“Не пользуйтесь, пожалуйста, источниками информации Кремля, потому что вы так очень быстро дойдете к распятому славянскому мальчику”, — сказал Порошенко.

После Верещук заявила, что в случае, если эта информация была неправдивой, ее должен был лично опровергнуть украинский президента. Порошенко на это возразил, что официальная информация о разговоре с российским лидером была размещена на сайте главы государства.

“Сайт президента Украины заявил про цель и содержание разговора с господином Путиным. Но неинтересно читать сайты Кремля”, — посетовал он.

На видео с 1:12:00

Ранее сообщалось. что Даша Заривная, пресс-секретарь главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, лайкает посты российского фигуриста Евгения Плющенко, который агитирует за референдум в РФ, который позволит Владимиру Путину остаться у власти до 2036 года.