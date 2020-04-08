Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что министр финансов Королевства Риши Сунак рассказал, что Джонсон уже идет на поправку после того, как провел две ночи в отделении интенсивной терапии.

По его словам, премьер-министр уже может самостоятельно сидеть на кровати и “позитивно взаимодействует с командой клиники”.

Как сообщалось ранее, 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.