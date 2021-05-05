Аукціонний дім Sotheby’s вперше дозволив придбати картину за криптовалюту. Це буде робота відомого британського вуличного художника Бенксі.

Про це інформує американський телеканал CNN. Крім того, про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Sotheby’s виставив на торги картину Бенксі “Love is in the Air” (“Любов витає в повітрі”).

Її можна буде придбати за криптовалюту – Bitcoin або Ethereum (аукціонний дім вперше дозволив розрахуватися таким чином за фізичний витвір мистецтва).

Аукціон Sotheby’s запланований на 12 травня в Нью-Йорку. Експерти оцінили картину в 3 – 5 мільйонів доларів. Ставки потрібно буде робити у доларах, проте заплатити за картину можна буде криптовалютою.

У рамках аукціону Sotheby’s співпрацюватиме із Coinbase – однією з найбільших у світі платформ обміну криптовалютою.

“Love is in the Air” є одним із найвідоміших творів Бенксі. На картині зображений протестувальник, який замість снарядів готується кинути в невидимого ворога букет квітів. У Sotheby’s зазначили, що ця робота закликає “до змін та захисту миру”.

Оригінальне графіті “Love is in the Air” Бенксі створив у 2003 році у Віфлеємі на стіні, яка відокремлює Палестину від Ізраїлю.

В аукціонному домі зазначили, що рішення дозволити розрахуватися криптовалютою за витвір мистецтва є “продовженням експериментів Sotheby’s із новими технологіями”.

“Як один із найвідоміших та найпровокативніших митців 21-го століття, вуличне мистецтво і студійні роботи якого розширюють межі та викликають суперечки по всьому світу, Бенксі руйнує звичаї світу мистецтва. Пропонуючи придбати “Love is in the Air” за криптовалюту, Sotheby’s вшановує спадщину Бенксі”, — йдеться у заяві аукціонного дому.

ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.