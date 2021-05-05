Про це інформує американський телеканал CNN. Крім того, про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Sotheby’s виставив на торги картину Бенксі “Love is in the Air” (“Любов витає в повітрі”).
Її можна буде придбати за криптовалюту – Bitcoin або Ethereum (аукціонний дім вперше дозволив розрахуватися таким чином за фізичний витвір мистецтва).
Аукціон Sotheby’s запланований на 12 травня в Нью-Йорку. Експерти оцінили картину в 3 – 5 мільйонів доларів. Ставки потрібно буде робити у доларах, проте заплатити за картину можна буде криптовалютою.
У рамках аукціону Sotheby’s співпрацюватиме із Coinbase – однією з найбільших у світі платформ обміну криптовалютою.
“Love is in the Air” є одним із найвідоміших творів Бенксі. На картині зображений протестувальник, який замість снарядів готується кинути в невидимого ворога букет квітів. У Sotheby’s зазначили, що ця робота закликає “до змін та захисту миру”.
Оригінальне графіті “Love is in the Air” Бенксі створив у 2003 році у Віфлеємі на стіні, яка відокремлює Палестину від Ізраїлю.
В аукціонному домі зазначили, що рішення дозволити розрахуватися криптовалютою за витвір мистецтва є “продовженням експериментів Sotheby’s із новими технологіями”.
“Як один із найвідоміших та найпровокативніших митців 21-го століття, вуличне мистецтво і студійні роботи якого розширюють межі та викликають суперечки по всьому світу, Бенксі руйнує звичаї світу мистецтва. Пропонуючи придбати “Love is in the Air” за криптовалюту, Sotheby’s вшановує спадщину Бенксі”, — йдеться у заяві аукціонного дому.
ДОВІДКА. Бенксі (англ. Banksy) – псевдонім британського стріт-арт художника, чия особистість не була встановлена. Навколо його біографії велося багато суперечок. На початку березня 2016 року низка ЗМІ опублікували новину, що вчені з коледжу Королеви Марії Лондонського університету з’ясували справжнє ім’я Бенксі – Робін Каннінгем. Завдяки таланту художника і гострій соціальній тематиці своїх малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім і в усьому світі.
- У березні картину вуличного художника Бенксі “Game Changer” продали на аукціоні Christie’s за 16,758 мільйона фунтів стерлінгів (близько 23 мільйонів доларів). Це була рекордна сума, за яку будь-коли продавали роботи художника.
- Раніше аукціонний дім Christie’s продав роботу “Everydays – The First 5000 Days” американського цифрового художника Майка Вінкельманна (відомого як Beeple) за 69,3 млн доларів. Лот був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Сума в $69,3 млн стала рекордною для NFT (цифрового арту).