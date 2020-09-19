Сотни британских десантников высадились с парашютами в Николаевской области Украины в рамках совместных командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2020".

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 250 солдат 16-й десантно-штурмовой бригады высадились на Терновском полигоне, где объединились с тысячами украинских военнослужащих.

“Наше участие является важным подтверждением нашей приверженности оборонным отношениям с Украиной, партнерами в Черном море, а также нашей способности направлять высокопрофессиональные войска в любом месте и в любое время, когда они необходимы”, – отмечается в сообщении.

Как проинформировали в Министерстве обороны Украины, учения такого формата проводятся впервые. Их цель – практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных сил Украины и государств-партнеров нашей страны.

Первый этап учений начался с десантирования украинских и британских “крылатых пехотинцев”. Десантирование происходило с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-Воздушных Сил.

На маршрутах выдвижения украинские и британские десантники выполняли различные задания, в частности по взятию под контроль важных районов, объектов и тому подобное.