Об этом сообщает издание The Guardian.
В небольших прозрачных пакетиках люди обнаруживали черные или белые семена. При этом на упаковке посылок указывалось, что внутри находятся игрушки или бижутерия. Журналисты предполагают, что таким образом отправители пытались избежать проблем с таможней.
На посылках указаны адрес и имя получателя. Многие из них были помечены китайскими иероглифами и надписью “Почта Китая”. В Британии люди получали посылки “из Сингапура”.
Только в одном американском штате Флорида странные посылки получили 630 жителей (один из американцев получил три таких за неделю). В Великобританию пришло не менее сотни отправлений. Также известно о доставке подобных посылок в Новую Зеландию и Португалию.
Как сообщает издание The New York Times, в США официальные лица предупредили жителей 27 штатов о подозрительных посылках с семенами неизвестных растений “из Китая”. В предупреждениях отмечается, что семена могут принадлежать инвазивным, чужеродным растениям.
Такие уведомления были изданы в штатах: Вашингтон, Вирджиния, Кентукки, Колорадо, Делавэр, Джорджия, Айова, Мэриленд, Миннесота, Миссисипи, Вайоминг, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Южная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Теннесси, Техас, Западная Вирджиния, Флорида и других.
Министерство сельского хозяйства США призвало граждан не сажать семена и уничтожать их. Сейчас в ведомстве вместе со Службой таможенного и пограничного контроля пытаются выяснить, кто отправляет посылки. Такое же расследование проводят и в Британии.
В американском министерстве не исключают, что посылки — часть мошеннической схемы: владельцы онлайн-магазинов рассылают товары по случайным адресам и искусственно повышают рейтинг, подделывая положительные отзывы.
Полиция из штата Огайо (США) также предполагает, что семена могут быть частью мошеннической схемы.
“Мошенничество заключается в том, что поставщик для повышения рейтинга продуктов и популярности в Интернете, отправляет недорогой продукт невольному получателю, а затем от имени жертвы оставляет положительные отзывы о своих продуктах”, – говорится в заявлении полиции.
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что почтовые стикеры являются поддельными, и попросили почтовую службу США передать посылки для проведения расследования.
- В прошлом году в калифорнийский офис компании Facebook Inc. прислали посылку с веществом, похожим на зарин. Всех сотрудников из четырех зданий эвакуировали.