Сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте пакетики с таинственными семенами.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В небольших прозрачных пакетиках люди обнаруживали черные или белые семена. При этом на упаковке посылок указывалось, что внутри находятся игрушки или бижутерия. Журналисты предполагают, что таким образом отправители пытались избежать проблем с таможней.

На посылках указаны адрес и имя получателя. Многие из них были помечены китайскими иероглифами и надписью “Почта Китая”. В Британии люди получали посылки “из Сингапура”.

Только в одном американском штате Флорида странные посылки получили 630 жителей (один из американцев получил три таких за неделю). В Великобританию пришло не менее сотни отправлений. Также известно о доставке подобных посылок в Новую Зеландию и Португалию.

Как сообщает издание The New York Times, в США официальные лица предупредили жителей 27 штатов о подозрительных посылках с семенами неизвестных растений “из Китая”. В предупреждениях отмечается, что семена могут принадлежать инвазивным, чужеродным растениям.

Такие уведомления были изданы в штатах: Вашингтон, Вирджиния, Кентукки, Колорадо, Делавэр, Джорджия, Айова, Мэриленд, Миннесота, Миссисипи, Вайоминг, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Южная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Теннесси, Техас, Западная Вирджиния, Флорида и других.

Министерство сельского хозяйства США призвало граждан не сажать семена и уничтожать их. Сейчас в ведомстве вместе со Службой таможенного и пограничного контроля пытаются выяснить, кто отправляет посылки. Такое же расследование проводят и в Британии.

В американском министерстве не исключают, что посылки — часть мошеннической схемы: владельцы онлайн-магазинов рассылают товары по случайным адресам и искусственно повышают рейтинг, подделывая положительные отзывы.

Полиция из штата Огайо (США) также предполагает, что семена могут быть частью мошеннической схемы.

“Мошенничество заключается в том, что поставщик для повышения рейтинга продуктов и популярности в Интернете, отправляет недорогой продукт невольному получателю, а затем от имени жертвы оставляет положительные отзывы о своих продуктах”, – говорится в заявлении полиции.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что почтовые стикеры являются поддельными, и попросили почтовую службу США передать посылки для проведения расследования.