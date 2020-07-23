Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Уточняется, что задержанному объявили о подозрении по статье “незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”. Статья предусматривает максимальное наказание в 7 лет лишения свободы.

Сообщается, что подозреваемый продавал жителю города Харькова автомат “АКС-74”, 1200 патронов и 5 магазинов к нему по цене 1,5 тысячи долларов.

При этом сотрудник СБУ был задержан непосредственно во время сбыта партии патронов. Также у него в ходе обыска были обнаружены 2 гранаты и автомат “АКС-74”.