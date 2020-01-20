Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.
Тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений ЦИК на бульваре Леси Украинки в столице. По предварительной информации, мужчина сам выстрелил в себя.
“По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте”, — сообщили в ГБР.
По факту смерти мужчины было открыто уголовное дело по ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины. На месте происшествия продолжаются следственные действия.
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