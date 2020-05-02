На Волыни пограничники со стрельбой остановили мужчин, которые пытались с помощью дрона переправить через государственную границу два пакета с медицинскими масками.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 1 мая в Иваничевском районе (Волынская область).

Так, пограничники получили оперативное сообщение о шуме двигателя беспилотного летательного аппарата на направлении государственной границы. Они выехали на место инцидента.

“У одного из населенных пунктов Иваничевского района пограничники обнаружили легковой автомобиль “Шкода”. На требование военнослужащих об остановке автомобиля водитель не отреагировал и, осуществив попытку наезда на пограничника, бежал”, – сказано в сообщении.

Спустя несколько минут пограничники нашли автомобиль в лесном массиве. При попытке остановки водитель снова не выполнил требование пограничников и повторно предпринял попытку наезда на сотрудников ГПСУ.

“С целью остановки легковушки и учитывая угрозу жизни сотрудников Госпогранслужбы, наряд совершил предупредительные выстрелы в направлении колес транспортного средства. После чего уже с пробитыми колесами автомобиль удалось остановить”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что водитель авто получил осколочное ранение. На место инцидента был вызван наряд полиции и “скорая помощь” (пограничники оказали нарушителю первую медпомощь еще до ее приезда).

Пограничники выяснили что, кроме водителя в автомобиле находились еще трое пассажиров, двое из которых скрылись.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники ГПСУ обнаружили гражданина Украины с документами и установили, что его уже задерживали польские пограничники за перемещение табачных изделий.

Кроме того, на месте происшествия был обнаружен летательный аппарат и два пакета с защитными масками.

В настоящее время водитель “Шкоды” находится в больнице. Его жизни ничто не угрожает. На месте происшествия работают представители Государственного бюро расследований и Нац. полиции. Продолжаются следственные мероприятия.

По данному факту в полицию направлено уведомление по ст. 342 Уголовного кодекса “Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц”.