Американский изобретатель, программист, соучредитель компании Apple Inc. Стив Возняк подал в суд на YouTube. Причиной стали мошеннические ролики, доступные на видеохостинге. Они связаны с раздачей биткоинов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам Возняка, YouTube в течение нескольких месяцев позволял мошенникам использовать его имя и образ в рамках поддельной раздачи биткоинов (наподобие той, с которой недавно столкнулись пользователи Twitter).

Мошенники использовали изображения и видеозаписи с Возняком, чтобы выманить у пользователей YouTube криптовалюту. Они убеждали пользователей, что сооснователь Apple вернет отправленную ему в биткоинах сумму в двукратном размере (что не соответствовало действительности).

“На YouTube регулярно транслируются мошеннические видеоролики и рекламные материалы, в которых используются ложные изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей из IT-отрасли, и которые обманывают пользователей YouTube на миллионы долларов”, – говорится в иске, который цитирует издание The Verge.

В подобных видео, помимо Возняка, фигурируют соучредитель Microsoft Билл Гейтс, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, инвестор и писатель Роберт Кийосаки и другие.

Возняк стал одним из 18 истцов, которые просят суд заставить YouTube и компанию Alphabet Inc. (материнская компания Google) немедленно удалить видео и предупредить пользователей о мошенничестве. Они также требуют компенсации ущерба.

По словам Возняка, YouTube никак не отреагировал на запросы об удалении мошеннических видеороликов. В связи с этим соучредитель Apple считает, что сервис не только предоставляет ресурсы для размещения роликов, но и получает из этого выгоду.

Истцы сопроводили заявление скриншотами, на которых видно, что изображения и видеозаписи с Возняком используются для раздачи биткоинов.

Представители YouTube в комментарии агентству Bloomberg заверили, что серьезно относятся к сообщениям о злоупотреблениях на видеохостинге и принимают быстрые меры, когда обнаруживают нарушения своей политики, в том числе мошенничество. Так, на YouTube были удалены более 6 миллионов видео в первом квартале и почти 2 миллиона аккаунтов за нарушение политики сервиса.