В пятницу, 6 марта, по инициативе Украины и ее партнеров состоится заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“К шестой годовщине российской оккупации в пятницу, 6 марта, по инициативе Украины и ее партнеров – Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии – состоится заседание Совета Безопасности ООН… относительно ситуации в АР Крым и г. Севастополь”, – отметил он.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Планируется, что в мероприятии примут участие постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.

В качестве целей заседания определены следующие:

• проинформировать международное сообщество о продолжающихся нарушениях прав человека в Крыму;

• обсудить пути активизации взаимодействия между Генеральным секретарем, Советом Безопасности, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения ограничения оккупантами основополагающих прав и свобод человека на полуострове;

• ознакомить членов Совбеза ООН с шагами, которые предпринимает руководство Украины в контексте защиты интересов соотечественников и деоккупации украинских территорий.

Заседание будет проведено по формуле Арріа. Это вид заседаний Совета Безопасности ООН, которые проводятся с участием широкого круга участников. Такой формат позволяет получить более обстоятельную информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции Совбеза ООН (от представителей правительств, международных организаций, негосударственного сектора и тому подобное).