Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
“К шестой годовщине российской оккупации в пятницу, 6 марта, по инициативе Украины и ее партнеров – Эстонии, США, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии – состоится заседание Совета Безопасности ООН… относительно ситуации в АР Крым и г. Севастополь”, – отметил он.
Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).
Планируется, что в мероприятии примут участие постоянный представитель президента Украины в Крыму, руководство Меджлиса крымскотатарского народа и представители украинских неправительственных организаций.
В качестве целей заседания определены следующие:
• проинформировать международное сообщество о продолжающихся нарушениях прав человека в Крыму;
• обсудить пути активизации взаимодействия между Генеральным секретарем, Советом Безопасности, специализированными учреждениями ООН и гражданским обществом с целью прекращения ограничения оккупантами основополагающих прав и свобод человека на полуострове;
• ознакомить членов Совбеза ООН с шагами, которые предпринимает руководство Украины в контексте защиты интересов соотечественников и деоккупации украинских территорий.
Заседание будет проведено по формуле Арріа. Это вид заседаний Совета Безопасности ООН, которые проводятся с участием широкого круга участников. Такой формат позволяет получить более обстоятельную информацию по вопросам, входящим в сферу компетенции Совбеза ООН (от представителей правительств, международных организаций, негосударственного сектора и тому подобное).
- В феврале заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия продолжает стратегию эскалации на Донбассе.
- Страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины.