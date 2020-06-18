Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter.

“Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен. Нам необходимо усилить давление за нарушения прав человека, незаконную выдачу паспортов, строительство Керченской железной дороги, российские выборы в Крыму”, – написал министр.

Также о продлении санкций против России до 23 июня 2021 года сообщается на официальном сайте Совета Европы.

Уточняется, что санкции запрещают импорт в Европейский Союз продуктов, изготовленных в Крыму или Севастополе, а также инвестиции в объекты, расположенные на аннексированной территории.

Также в заявлении напомнили, что Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, осуждает ее и считает нарушением международного права.