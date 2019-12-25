Совет контроля при НАБУ требует объяснений от Сытника, которого суд признал коррупционером

Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро выступил с заявлением, в котором требует от главы НАБУ Артема Сытника объяснений относительно признания его виновным в коррупционном правонарушении.

Заявление обнародовано на сайте совета.

“Закон не обязывает уволить руководителя НАБУ при внесении его в единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. В то же время члены Совета общественного контроля призывают Артема Сытника дать публичное объяснение своим действиям и прокомментировать свое пребывание на посту руководителя антикоррупционного органа в такой ситуации”, – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в государственный реестр коррупционеров.