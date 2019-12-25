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Совет контроля при НАБУ требует объяснений от Сытника, которого суд признал коррупционером

Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро выступил с заявлением, в котором требует от главы НАБУ Артема Сытника объяснений относительно признания его виновным в коррупционном правонарушении.

Среда, 25 декабря 2019, 20:49

Заявление обнародовано на сайте совета.

“Закон не обязывает уволить руководителя НАБУ при внесении его в единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. В то же время члены Совета общественного контроля призывают Артема Сытника дать публичное объяснение своим действиям и прокомментировать свое пребывание на посту руководителя антикоррупционного органа в такой ситуации”, – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в государственный реестр коррупционеров.

Напомним, что 13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении.

Теги: НАБУ, реестр коррупционеров, Сытник

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