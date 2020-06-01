Соответствующий пост Апостол опубликовал в Facebook.

“Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита”, — написал Апостол.

Он добавил, что “прожорливые мыши добрались также в структуру Госрезерва в Черткове, в Тернопольской области”.

“Здесь они очистили склады зерна, которое бы поместилось в более чем 150 вагонов-зерновозов”, — отметил Апостол.

В комментариях на вопрос о деталях результатов аудита Апостол сослался на интервью Погорелого изданию “Зеркало недели”. Это интервью Погорелый дал уже после своего увольнения с должности главы Госрезерва.

В ходе интервью Погорелый сообщил, что Госрезерв заполнен всего на 3%, а убытки составляют более 1 млпд гривен.

“Проведенные нами аудиты продемонстрировали вопиющие злоупотребления, значительные потери запасов. Только зерна мы недосчитались на более чем 800 миллионов гривен, в целом уже зафиксировали убытков на более чем миллиард гривен. А сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления, то есть того максимума, который там может быть”, — сказал он.

Наихудшая ситуация, по его словам, сложилась с хранением зерна.

“Очень сложная на самом деле ситуация с зерном. Во-первых, его мало. Не могу сказать, сколько, потому что это государственная тайна, но однозначно мало. Во-вторых, наши аудиты показывают, что качество имеющегося зерна вполне может не отвечать заявленному в документах”, — добавил экс-глава Госрезерва.