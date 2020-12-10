Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Елку традиционно установили на Софийской площади. В этом году она искусственная, а ее высота составила 31 метр.

Вместо звезды верхушку елки увенчала большая шляпа.

Темой локации является “Сказочный лес”. В связи с этим елку украсили огромными тематическими игрушками – грибами (мухоморами), желудями, шишками, фигурами животных (совы, белки, зайцы).

Кроме того, елку украсили гирляндами. Как ранее отмечали в КГГА, праздничную атмосферу сказочного леса создадут благодаря декорациям и фотозонам “с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро ламп и гирлянды, что напоминает звездное небо”.

У елки будут расположены герои — жители сказочного леса, возле которых организуют специальные фотозоны.

Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Оно состоится без традиционного парада, но с соблюдением всех карантинных ограничений и с ведением онлайн-трансляции.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом не будет концертов, различных шоу и фуд-кортов.