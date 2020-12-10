Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Елку традиционно установили на Софийской площади. В этом году она искусственная, а ее высота составила 31 метр.
Вместо звезды верхушку елки увенчала большая шляпа.
Темой локации является “Сказочный лес”. В связи с этим елку украсили огромными тематическими игрушками – грибами (мухоморами), желудями, шишками, фигурами животных (совы, белки, зайцы).
Кроме того, елку украсили гирляндами. Как ранее отмечали в КГГА, праздничную атмосферу сказочного леса создадут благодаря декорациям и фотозонам “с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро ламп и гирлянды, что напоминает звездное небо”.
У елки будут расположены герои — жители сказочного леса, возле которых организуют специальные фотозоны.
Праздничное зажжение елки для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.
Оно состоится без традиционного парада, но с соблюдением всех карантинных ограничений и с ведением онлайн-трансляции.
В этом году из-за ситуации с коронавирусом не будет концертов, различных шоу и фуд-кортов.
- В Киеве на новогодне-рождественские праздники подготовили специальный маршрут длиной 8 километров, который соединит три локации. На каждой из них будет своя новогодняя елка.