Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что иностранные инвесторы смогут получить пятилетние налоговые каникулы за инвестиции.

“Президент в Давосе наобещал “целые горы” потенциальным иностранным инвесторам: инвестиционную няню, менеджера, который владеет пятью языками, налоговые каникулы, государственная защита от … самого государства и тому подобное. Есть в этом две новости. Хорошая новость: президент понимает, как работает экономика. Он понимает, что для экономического роста нужны благоприятные условия для бизнеса, нужно снижать налоги или даже организовывать каникулы, уменьшая регуляцию и количество контролирующих органов. Плохая новость: власть делает все наоборот. Вместо, обещанного ПНВК, они принимают BEPs, KIk и усиливают власть контролирующих органов. Вместо снижения налогов и введения экономической либерализации, они уничтожают упрощенную систему налогообложения”, – заявил Поперешнюк.

Он напомнил, что его компания “Новая почта” в этом году будет инвестировать в бизнес 100 млн. долларов.

“Я являюсь одним из миллионов украинских инвесторов-предпринимателей. Нас не надо приглашать – мы уже здесь. Например, моя компания в этом году будет инвестировать в бизнес 100 млн. долларов, при этом с меня будет взыскано 200 млн. налогов. То есть, я вынужден брать кредиты на развитие и иметь втрое меньше инвестиционный потенциал. Как при таком подходе власти кто-то может рассчитывать на “халяву” и льготные условия? Почему бы не сделать всем благоприятные условия и налоговые каникулы? Налоги – это уменьшение инвестиционного ресурса по экономике. Чем выше налоги, тем меньше инвестиции, и ниже скорость экономического роста. Не надо обещаний на публику. Когда в Украине будут лучшие условия для бизнеса и низкие налоги, инвесторы придут сами”, – резюмировал он.