Длительные ограничительные меры - не преграда на пути к качественному взаимодействию. Более того - это прекрасная возможность вывести ее на новый, более практический уровень.

Эту амбициозную инициативу воплощает Ассоциация юристов Украины: в начале апреля она начала онлайн-сотрудничество с Верховным Судом и Ассоциацией развития судейского самоуправления Украины!

Самый крупный проект диджитал-сотрудничества на территории юридического сообщества посвященный обсуждению последней судебной практики ВС с участием судей Верховного Суда.

В серии бесплатных вебинаров сосредоточено самое главное для вас и ключевое – уникальная возможность задать спикерам собственные вопросы и получить ответы из первых уст! Это не просто видео-контент, а полноценное общение и уникальные знания. Присоединяйтесь!

Программа мероприятий:

14 апреля: Реализация основы состязательности в судебной практике ККС и БП Верховного Суда; Спикер: Александра Яновская.

16 апреля: Критерии разграничения юрисдикции: практика БП ВС. Спикер Всеволод Князев.

24 апреля: Эффективные способы защиты прав и интересов: практика БП ВС. Спикер: Дмитрий Гудыма.

28 апреля: Земельные споры: практика Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Спикер: Юрий Чумак.

30 апреля: Применение практики ЕСПЧ в национальной судебной практике (уголовное судопроизводство). Спикер: Расим Бабанлы.

Все записи вебинаров можно будет посмотреть на сайте Ассоциации юристов Украины и сети Facebook: следите за обновлениями, информация обо всех событиях обновляется ежедневно.