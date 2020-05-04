А вы знали, что большинство "женских" патологий устраняются при помощи современного лазерного оборудования?

Именно поэтому гинекология клиники “Мед Сити” в Киеве пользуется большой популярностью.

В этой статье мы расскажем, как диагностируют и лечат недуги по гинекологии в частном медцентре.

Как диагностируют болезни “по-женски”

Серьезные гинекологические заболевания сразу проявляются острыми болями и нехарактерными выделениями. Когда женщина чувствует тянущую боль внизу живота, недомогание, слабость, это может говорить о воспалительном процессе. Так проявляются аднексит, эндометриоз, миома матки. Все эти патологии требуют незамедлительного обращения к врачу.

Причина воспалений обычно кроется в инфекциях, которые попадают в организм во время незащищенного полового контакта или в случае переохлаждения. Запускать гинекологические болезни опасно. В 99% случаев они переходят в хронические, что приводит к бесплодию.

Многие болезни не проявляются настолько явно. Например, нерегулярный менструальный цикл, ПМС, невозможность забеременеть, общее недомогание могут говорить о гормональных сбоях в организме.

Как и в государственной клинике, в частном центре “Мед Сити” гинеколог осматривает пациентку на кресле, только при помощи оптического аппарата. Так женщина тоже видит изображение внутренних органов, которое выводится на экран через видеокольпоскоп. К примеру, через такой аппарат можно увидеть эрозию шейки матки.

В частной гинекологии есть возможность сдать анализы и получить оперативную медицинскую помощь. В то время как государственный врач в консультации только проведет осмотр и выдаст направление на дообследование.

Что лечат в частной клинике

Клиника “Мед Сити” предлагает такие медицинские услуги:

профилактический прием

вакцинация противораковыми препаратами

лазерная терапия

гинекологический массаж

лечение инфекций, передающихся половым путем

терапия эндокринных расстройств (нарушение менструального цикла) и т. д.

Клиника специализируется на лазерной медицине. Здесь проводят восстановление эстетики интимных органов после родов и операций, если есть послеродовые рубцы или растяжение стенок влагалища. Такие процедуры вряд ли встретишь в государственной клинике. Обнаружение подобных патологий становится одной из причин обращения именно в частный медцентр. Кроме того, СО2-лазером также лечат эрозию, дисплазию, эндометриоз, недержание мочи, опущение матки.

Сколько стоит обследование

Конечно, обследование в частной клинике платное. Многие женщины не идут к частному доктору, потому как боятся, что прием стоит слишком дорого, а в интернете нет информации с ценами. В клинике “Мед Сити” стоимость всех услуг указана на сайте. Нужно только перейти по ссылке: MedCity.ua/price/.

В разделе “Гинекологии” вы увидите, сколько стоит первичная и повторная консультация, какая цена всех исследований и процедур. Удобно, что записаться в клинику можно непосредственно на сайте medcity.ua.