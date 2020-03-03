Еще несколько десятков лет назад фен использовался исключительно как прибор для сушки волос. Сегодня с помощью этого простого инструмента можно создать самые сложные укладки и придать сияния тусклым прядям. Но все ли дополнительные возможности фена так необходимы конечному потребителю?

Дополнительные функции фена

Наиболее распространенная функция — ионизация. Ее суть заключается в том, что в воздушный поток добавляются отрицательно заряженные ионы. По задумке создателя, микрочастицы улучшают структуру волос и придают им дополнительный блеск. Идея себя оправдала. Многократные эксперименты доказали, что пряди выглядят здоровее, меньше путаются и электризуются, а укладка держится на порядок дольше.

Еще один способ зафиксировать прическу — поток охлажденного воздуха. Известно, что разогретые волосы легче поддаются укладке. Резкое охлаждение позволяет закрепить пряди в нужном положении даже без применения укладочных средств.

Современные производители часто снабжают свои приборы и рядом дополнительных возможностей, облегчающих работу с самим прибором. Среди них:

автоматическое отключение;

датчик контроля влажности;

фрикционные накладки;

съемный воздушный фильтр и многое другое.

Насадки для фена

Хороший вариант сэкономить на салоне — купить фен с множеством дополнительных насадок. Наиболее распространены два варианта:

концентратор;

диффузор.

Насадка-концентратор используется максимально часто. Она позволяет направить поток воздуха именно туда, куда необходимо. Благодаря этому становится легко приподнять волосы у корней или задать нужное направление прядей.

Но есть у концентратора и недочеты. Если постоянно направлять потоки очень горячего воздуха на кожу головы, проблем не избежать. И перхоть — не самое страшное, что может с вами случиться. Поэтому при использовании такой насадки всегда направляйте поток на пряди волос.

Придать объем прическе поможет диффузор. Это приспособление имеет специальные пальчики, которые равномерно распределяют потоки воздуха и позволяют быстро высушить волосы. Идеальное решение для кудряшек. А вот с тонкими прядками его лучше не использовать: есть риск сильно запутать их.

Для тех, кто любит создавать локоны, можно приобрести фен-стайлер. Он имеет насадку в виде круглой щетки. А значит, вы сможете и сушить, и подкручивать волосы одновременно.