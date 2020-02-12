Об этом сообщает издание Mashable.

Приложение является своеобразным симулятором социальной сети и напоминает Twitter. В нем пользователя никто не пытается оскорблять или троллить. А любой снимок или пост может набрать сотни тысяч лайков и комментариев.

Таким образом, Botnet дает пользователю возможность почувствовать себя знаменитостью, когда сотни тысяч обожающих подписчиков реагируют на каждое его слово.

“Botnet – это симулятор социальной сети, в котором вы – единственный человек, и есть миллион ботов, которые одержимы вами”, – отмечается на сайте приложения.

Приложение доступно только для iOS и лишь на английском языке. Чтобы пользоваться Botnet, необходимо зарегистрироваться: ввести имя и фамилию, а также загрузить фотографию.

После регистрации можно публиковать любые посты и наблюдать за потоком хвалебных комментариев и лайков от “фанатов”. Часто боты комментируют невпопад, и их высказывания под публикациями являются бессмысленными.

Журналист издания Mashable рассказал, что его первый пост в Botnet собрал 480 тысяч лайков.

Само приложение является бесплатным, но за дополнительные функции придется платить. Так, в Botnet можно приобрести комментарии троллей (если положительные комментарии утомляют), а также накрутку лайков за 99 центов.

“В отличие от Facebook, Twitter или Instagram, Botnet не будет напрягать вас и не заставит ненавидеть своих друзей. Он лишь будет удерживать ваше внимание”, — сказано в описании к приложению.

Как объяснил в комментарии Mashable Билли Часен, приложение создавалось в качестве эксперимента. Он хотел проверить, как можно использовать ботов для доброго дела.

“Что, если бы всегда были люди, с которыми можно поговорить и поделиться своим мнением? Может, нам всем было бы менее одиноко в таком мире, хотя и виртуальном?.. Это больше похоже на арт-проект, чем продукт, но мы посмотрим, к чему это приведет”, – отметил Часен.

Он уточнил, что Botnet не собирает информацию о том, что публикуют пользователи, а комментарии генерируются автоматически.