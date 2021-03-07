Американская частная космическая компания SpaceX готовит очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. Запуск запланирован на вторник, 9 марта.

Об этом сообщает America Space.

Запуск ракеты с 60 интернет-спутниками запланирован на 21:55 времени восточного побережья США (4:55 10 марта по киевскому времени). Пуск состоится с 40-го стартовго комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 21-й запуск мини-спутников на земную орбиту в рамках проекта Starlink.

Предварительную партию из 60 спутников Starlink компания запустила 4 марта. Таким образом, сейчас орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Спутники Starlink необходимы для создания глобальной сети, которая обеспечит доступ в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует вывести на орбиту около 12 000 спутников.