Об этом сообщает America Space.
Запуск ракеты с 60 интернет-спутниками запланирован на 21:55 времени восточного побережья США (4:55 10 марта по киевскому времени). Пуск состоится с 40-го стартовго комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Это будет уже 21-й запуск мини-спутников на земную орбиту в рамках проекта Starlink.
Предварительную партию из 60 спутников Starlink компания запустила 4 марта. Таким образом, сейчас орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Спутники Starlink необходимы для создания глобальной сети, которая обеспечит доступ в интернет в любой точке планеты. Всего компания планирует вывести на орбиту около 12 000 спутников.
- Ранее сообщалось, что основанная Илоном Маском американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту Земли новую партию из 60 спутников, предназначенных для создания глобальной интернет-сети Starlink.