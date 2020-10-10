Компания Илона Маска SpaceX, которая занимается аэрокосмическими разработками, заключила контракт с армией США на создание сверхскоростной транспортной ракеты.

Об этом сообщает издание Business Insider.

Ракета будет развивать скорость до 12 000 км/ч и перевозить 80 тонн грузов.

Отмечается, что она сможет доставлять груз и людей в любую точку мира всего за один час.

На данный момент современному транспортному самолету армии США нужно 15 часов, чтоб долететь до Афганистана. Новая ракета доставит груз всего за один час.

Первый этап испытаний прототипа ракеты ожидается в 2021 году, о чем сообщил на виртуальной конференции генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования вооруженных сил США.

“Представьте себе возможность переброски груза… в любую точку мира менее чем за час. Я могу сказать, что SpaceX движется в направлении этой возможности огромными шагами. Очень впечатлен тем, чем занимается команда разработчиков SpaceX”, — подчеркнул Лайонс.

В разработках также будет участвовать компания Exploration Architecture Corporation.

SрaceX заключила с Пентагоном уже несколько контрактов за последние месяцы. Так, в октябре компания Илона Маска подписала контракт на $149 млн и обязалась создать спутники для отслеживания ракет. А в августе компания получила 40-процентную долю в контракте по запуску ракет Космических сил США.