Об этом сообщается на сайте SpaceX.
30 марта назвали имена двух последних членов экипажа, которая состоит из четырех человек.
Кристофер Семброски из Эверетта, штат Вашингтон, и доктор Сиан Проктор из Темпе, штат Аризона, присоединятся к Хейли Арсено и Джареду Исаакману. Команда полетит на космическом корабле Dragon в конце этого года.
Семброски и Проктор представят столпы миссии:
Врач Проктор, 51-летняя предприниматель, педагог, обученный пилот и активный участник сообщества исследователей космоса, получила свое место, будучи отобранной в качестве лучшего участника независимого онлайн-бизнес-конкурса, в котором приняли участие около 200 человек.
Проктор будет выполнять роль пилота миссии.
Кристофер Семброски, 41-летний сотрудник авиакосмической промышленности в Lockheed Martin и ветеран ВВС США. Он будет работать в качестве специалиста миссии и будет помогать управлять полезной нагрузкой, научными экспериментами, связью с центром управления полетом.
- Компания SpaceX Илона Маска высадит свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.