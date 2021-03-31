Компания SpaceX назвала имена членов экипажа первой в мире полностью гражданская миссия в космос Inspiration 4.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

30 марта назвали имена двух последних членов экипажа, которая состоит из четырех человек.

Кристофер Семброски из Эверетта, штат Вашингтон, и доктор Сиан Проктор из Темпе, штат Аризона, присоединятся к Хейли Арсено и Джареду Исаакману. Команда полетит на космическом корабле Dragon в конце этого года.

Семброски и Проктор представят столпы миссии:

Врач Проктор, 51-летняя предприниматель, педагог, обученный пилот и активный участник сообщества исследователей космоса, получила свое место, будучи отобранной в качестве лучшего участника независимого онлайн-бизнес-конкурса, в котором приняли участие около 200 человек.

Проктор будет выполнять роль пилота миссии.

Кристофер Семброски, 41-летний сотрудник авиакосмической промышленности в Lockheed Martin и ветеран ВВС США. Он будет работать в качестве специалиста миссии и будет помогать управлять полезной нагрузкой, научными экспериментами, связью с центром управления полетом.