Об этом сообщает компания SpaceX в Twitter.

“Ориентировочно в субботу 13 июня в 5:21 мы планируем запустить 58 спутников Starlink и 3 аппарата компании Planet labs”, – говорится в сообщении.

Спутники отправят на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутники массой 260 кг каждый будут выведены на орбиту через 15 минут после запуска и поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это будет уже девятый запуск в рамках проекта Starlink. Сейчас на орбите находится уже 480 интернет-модулей.

Targeting Saturday, June 13 at 5:21 a.m. EDT for launch of 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs spacecraft – the first SpaceX SmallSat Rideshare Program launch https://t.co/hyMYK3dqKP

— SpaceX (@SpaceX) June 11, 2020