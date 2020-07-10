Американская компания SpaceX 11 июля планирует запустить ракету-носитель Falcon-9, которая выведет на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом компания сообщила в Twitter.

“Предварительно 11 июля в 10:54 EDT (17:54 по киевскому времени) состоится запуск ракеты Falcon 9 с 57 спутниками Starlink и 2 космическими аппаратами компании BlackSky”.

Запуск должен был состояться 8 июля. Однако, из-за погодных условий старт отложили.

Стоит отметить, что два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые будут доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначенные для мультиспектральной съемки Земли, их разрешающая способность около одного метра.