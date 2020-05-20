Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

“Откладываем запуск миссии Starlink из-за тропической бури. Запуск будет выполнен после старта миссии Crew Demo-2”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент на земной орбите находится уже 420 интернет-спутников Starlink. В теории полномасштабная сеть таких спутников должна обеспечить всю планету глобальным интернет-покрытием.

Миссия Crew Demo-2 должна доставить астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Харли на Международную космическую станцию 27 мая.