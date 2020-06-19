Об этом сообщает Space Coast Daily.
“SpaceX подвинула запуск ракеты Falcon 9 с Starlink на 23 июня”, – говорится в сообщении.
Первоначально запуск планировался на 22 июня, однако позже его перенесли на один день.
Десятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться 23 июня в 17:58 по времени Восточного побережья США (24 июня в 1:58 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.
- Напомним, последняя партия спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешнее орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.