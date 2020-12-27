Видеотрансляция испытаний ведется с космодрома в городе Бока Чика (штат Техас США).

SpaceX намерена значительно ускорить свою программу разработки сверхтяжелого возвращаемого корабля Starship в новом году. В частности, ранее в компании отмечали, что будут стремиться использовать обе стартовые площадки. Также через несколько месяцев должны начаться испытания ускорителя Super Heavy.

Установить прототип Starship должны были еще 14 декабря, но из-за аварии сроки сместили. Теперь ожидается, что запуск состоится в январе 2021 года.