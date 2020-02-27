Американская компания SpaceX получила разрешение и территорию для долгосрочной аренды, где планируют реализовать проект строительства космических кораблей Starship.

Об этом написал член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускаино в своем Twitter.

Землю предоставили на территории Лос-Анджелеса. Всего над проектом будут работать 130 человек.

“Лос-Анджелес выдаст SpaceX разрешение на аренду 12,4 акров (около 5 га) земли в порту для строительства кораблей Starship, вероятно, предназначенных для Марса. Проект предоставит 130 рабочих мест”, – сказано в сообщении.

За аренду земли компании придется платить 1,7 миллионов долларов в год. За 20 лет аренды придется выложить 52,8 миллионов долларов.

Как известно, космические корабли Starship предназначены для многоразовых полетов на Марс и рассчитаны на 100 человек.

Напомним, Starship предназначен для перевозки экипажа и груза “на Луну, Марс или куда-либо еще в Солнечной системе” и приземляется обратно на Землю перпендикулярно, а не горизонтально.

За один старт корабль сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города.

Напомним, что Маск ранее не раз заявлял о планах по колонизации Марса. Первый полет запланирован уже в 2025 году.