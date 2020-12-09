Об этом сообщает издание Space.com.

Летные испытания “на большой высоте” должны были стать ключевыми в программе испытаний восьмого прототипа Starship SN8. Согласно плану, прототип космического корабля должен был подняться на высоту около 12,5 километров.

Запуск готовился на территории строящегося частного космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл (штат Техас).

Однако запуск Starship SN8 был отменен буквально за 1,3 секунды до старта. Как проинформировали в компании SpaceX, это произошло из-за проблем с двигателем Raptor (из-за его автоматического отключения).

В компании уточнили, что планируют использовать другие возможности запуска либо в среду, 9 декабря, либо в четверг, 10 декабря. О точной дате и времени испытания в SpaceX пообещали сообщить позже.

В прошлом году SpaceX провела серию успешных испытаний на уменьшенном макете Starhopper. Сначала состоялись испытания двигателя в составе Starhopper на суше, а затем были осуществлены первые летные испытания тестового Starhopper.

В августе 2020 года Starship SN5 (пятый серийный испытательный аппарат) с двигателем Raptor совершил первый полет на 150 метров. Предыдущие четыре прототипа разрушались на более ранних этапах испытаний.

В сентябре Starship SN6 вновь поднялся на высоту 150 метров.

Как отметили в Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 уже почти готова к запускам.

Starship — это пилотируемый космический корабль нового поколения, разрабатываемый частной американской компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Он сможет перевозить до 100 человек.

Starship рассчитан на вывод на низкую орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.

В рамках проекта Starship SpaceX также разрабатывает сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy для запуска корабля на низкую околоземную орбиту и “танкер” для дозаправки Starship на орбите для миссий в дальний космос.