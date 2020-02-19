Через два года компания SpaceX планирует открыть коммерческие полеты в космос.

Об этом сообщает Space Adventures.

Для этого в SpaceX заключили контракт с компанией Space Adventures.

Планируется, что первыми в космос полетят четверо туристов. Они выйдут в космос на корабле Crew Dragon, запущенного ракетой Falcon 9 компании.

Они будут в свободном полете на орбите планеты.

Старт коммерческих миссий запланирован на конец 2021 – середину 2022 года.

Пока нет информации о том, сколько будет стоить такое путешествие.

“Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией”, – заявил президент SpaceX Гвин Шотвелл.

Эрик Андерсон, глава Space Adventures, отметил, что коммерческие рейсы в космос станут особым опытом и уникальной возможностью для туристов взлететь на высоту в два раза выше, чем любой астронавт или член МКС когда-либо.

Именно Space Adventures занимается организацией полетов в космос, на МКС, вокруг Луны.