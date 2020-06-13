SpaceX успешно запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink: видео

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.
Сегодня в 12:21 по киевскому времени состоялся успешный запуск на орбиту 58 интернет-спутников. Это уже девятый запуск в рамках проекта Starlink.
Successful deployment of 58 Starlink satellites confirmed
— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020
Спутники отправили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.
Первая ступень ракеты-носителя через девять минут после старта успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 629 км от места старта и примерно в 200 км от побережья штата Южная Каролина.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/qv6aMiPGoq
— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020
Кроме спутников системы Starlink, ракета вывела на орбиту и три космических аппарата SkySat компании Planet. Они оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.
All three @planetlabs SkySats have deployed pic.twitter.com/Auonr5yalp
— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020
Спутники, каждый массой 260 кг, выведут на опорную орбиту с параметрами 190 × 380 км; после проверки работоспособности их поднимут на высоту 550 км с наклонением 53 °. Тех, которые не пройдут тесты, сожгут в атмосфере. Если же ионные двигатели вдруг откажут, спутник за 1-5 лет сам сойдет с орбиты.
В результате этого запуска общее количество запущенных спутников Starlink доведено до 538.
- Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.