Компания Илона Маска SpaceX провела успешное испытание корабля Starship, который будут использовать для полетов на Марс.

Об этом сообщили на странице SpaceX.

“Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров”, – сказано в сообщении.

Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI — SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020

Стоит отметить, что тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).

Напомним, месяцев ранее проходили испытания Starship SN5.