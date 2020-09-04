Об этом сообщили на странице SpaceX.
“Второе летное испытание корабля Starship. Высота полета 150 метров”, – сказано в сообщении.
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI
— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Стоит отметить, что тесты Starship SN6 проходили на пусковом комплексе в Бока Чика (штат Техас, США).
Напомним, месяцев ранее проходили испытания Starship SN5.
- 2 августа американские астронавты успешно вернулись на Землю в капсуле SpaceX Dragon. После двухмесячной миссии они приземлились в океан у побережья Флориды. Crew Dragon вошел в атмосферу Земли, выпустил парашюты и приводнился в районе Пенсаколы в Мексиканском заливе. После этого корабль и экипаж подобрало специальное спасательное судно Go Navigator.