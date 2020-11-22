Об этом проинформировали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спутник вывела на штатную орбиту ракета-носитель Falcon 9.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по североамериканскому восточному времени (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Примерно через 58 минут после старта спутник весом 1,2 тонны вышел на орбиту.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на базе ВВС Ванденберг.

Sentinel-6 Michael Freilich – это совместный американо-европейский спутник. Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA).

Целью запуска является отслеживание уровня мирового океана, а также сбор данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий.

“Земля меняется, и этот спутник поможет нам лучше понять, как это происходит”, – отметила Карен Сен-Жермен, директор отдела наук о Земле в NASA.

Спутник был назван в честь Майкла Фрейлиха – американского океанографа, бывшего директора отдела наук о Земле в NASA. Он был ведущей фигурой в продвижении наблюдений за мировым океаном из космоса. Фрейлих скончался 5 августа 2020 года. Его близкие родственники и друзья присутствовали при запуске спутника.

Sentinel-6 входит в Copernicus – программу Еврокомиссии по глобальному мониторингу поверхности Земли.

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