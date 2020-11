Об этом проинформировали в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спутник вывела на штатную орбиту ракета-носитель Falcon 9.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по североамериканскому восточному времени (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Примерно через 58 минут после старта спутник весом 1,2 тонны вышел на орбиту.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю и приземлилась на базе ВВС Ванденберг.

Sentinel-6 Michael Freilich – это совместный американо-европейский спутник. Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA).

Целью запуска является отслеживание уровня мирового океана, а также сбор данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий.

“Земля меняется, и этот спутник поможет нам лучше понять, как это происходит”, – отметила Карен Сен-Жермен, директор отдела наук о Земле в NASA.

#Sentinel6 we hear you!

The North Pole Satellite Station in Alaska has caught the spacecraft’s first signals from space and is locked on to the new mission. Transmission coming into #ESOC #missioncontrol loud and clear.#SignalAquired📶#AOS#AcqusitionOfSignal pic.twitter.com/zHAo5lClU0

— ESA Operations (@esaoperations) November 21, 2020