Американська компанія інженера Ілона Маска SpaceX наступного року запустить до Місяця супутник за контрактом, оплаченому криптовалютою Dogecoin.

Про це Маск повідомив у Twitter.

“SpaceX запустить супутник Doge-1 на Місяць наступного року. Місія оплачена в Doge”, – написав Маск і прикріпив жартівливий відеоролик, який агітує інвестувати у Dogecoin.

Крім того, Geometric Energy Corporation (GEC) – канадська компанія, якій належить супутник, також підтвердила, що запуск Doge-1 на Місяць буде повністю профінансований Dogecoin.

На сайті компанії повідомляється, що запуск запланований на першу чверть 2022 року. Компанія відправить супутник на Місяць, скориставшись комерційною програмою запуску космічних апаратів, яку пропонує SpaceX.

“Офіційно сплативши Doge угоду такого масштабу, Geometric Energy Corporation і SpaceX зміцнили Doge в статусі розрахункової грошової одиниці при веденні місячного бізнесу в космічній галузі”, – заявив головний виконавчий директор GEC Семюел Рід.

Довідка. Dogecoin – криптовалюта, створена як мем-токен і названа на честь інтернет-мема Doge. Була представлена 8 грудня 2013 року. На відміну від інших, має досить швидкий період початкового майнінгу.